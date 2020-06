Estuvieron casados durante nueve años; sin embargo, lo que al principio de la separación acordaron de mutuo acuerdo, con el correr del tiempo la relación entre Nicole Neumann y Fabián Cubero se convirtió en una guerra literal, donde los abogados de ambas partes cumplieron y cumplen un factor importante.

La rubia remarcó la importancia del rol de los letrados y que para ella son "importantes". Habló de la actividad restringida a los abogados durante la cuarentena por el coronavirus y los consideró como "esenciales", algo que no ocurre en la actualidad del aislamiento en el AMBA.

.

La modelo tomó la palabra en "Nosotros a la mañana" y consideró al respecto: "Puede haber criaturas de 4 años que a la noche, por ejemplo, deciden volver con su mamá. ¿Qué haces? Tenés al chico 24 horas sufriendo a los gritos que quiere volver con su madre".

Y enfatizó: "Hay habilitados penalistas y de juzgados de familias para casos extremos. Después hay cosas normales que hay que resolver en la diaria, no puede ser que no los dejen trabajar. Pueden presentar escritos en línea o por e-mail, no hace faltan que estén en Tribunales. Hace seis meses están parados. Me parece una locura, en lo personal creo que son bastante esenciales".