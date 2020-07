Hace tiempo que no se le conoce ningún romance a Nicole Neumann, un poco porque la actual situación de cuarentena dificulta mucho el conocer nuevas personas, y otro porque ella misma decidió no contar más con quién charla o sale. La panelista de "Nosotros a la mañana" guarda su intimidad amorosa bajo siete llaves y lo único que trasciende en los medios son sus peleas con su ex, Fabián Cubero, por el cuidado de las tres hijas que tienen juntos, y alguna que otra chicana con Mica Viciconte, la novia de Poroto.

Sin embargo, un nuevo y fuerte rumor indica que la top está comenzando un flirteo con el prestigioso abogado Rafael Cúneo Libarona, hermano del marido de Luli Fernández, Cristian Cúneo Libarona, también abogado penalista.

La vinculan con el abogado Rafael Cúneo Libarona.

Según contó Pilar Smith en CNN radio, la rubia estaría empezando a salir con él y las sospechas comenzaron luego de que Nikita le hiciera una entrevista para su segmento "Nicole en casa", que publica en Instagram.

"Con ella es casi imposible hablar de estas cuestiones, pero yo lo charlé con mucha gente este tema, y todos están al tanto. A mí me llegó del lado de él", dijo la periodista en "El Espectador", programa de radio que conduce Ángel de Brito.

Caras Digital se comunicó con Nicole, quien dijo al respecto: "Con Rafael tenemos buena onda pero nada de lo que se dice es cierto. No hay un coqueteo, somos amigos, por eso tenemos buena onda. No hay nada entre nosotros, no sé de dónde sacan esas cosas. Hace rato, hace tiempo atrás me ayudó con unos temas legales y desde ese momento tenemos, como te dije, buena onda. Sólo eso. Está bueno aclarar las cosas, les agradezco el llamado".

Según informa el sitio web del estudio jurídico Cúneo Libarona, Rafael "nació en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 1967, casado en primeras nupcias, tres hijos. Es abogado, especialista en Derecho Penal Empresarial, recibido en la Universidad del Museo Social Argentino -UMSA- en el mes de abril de 1993. Fue empleado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación durante tres años y funcionario en el fuero penal de instrucción".

Tras su divorcio de Cubero, Neumann sólo oficializó dos noviazgos: el primero, muy mediatizado, con el dirigente Facundo Moyano, que luego de unos meses regresó con su pareja anterior, Eva Bargiela. Quizá por ser ambos muy famosos, la relación transcurrió bajo la lupa de la prensa y se vio sometida a escrutinio público todo el tiempo.

El segundo fue Matías Tasín, con quien tuvo varias idas y vueltas. Luego de esto, Nicole se llamó a silencio en lo que se refiere a hombres.