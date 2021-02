A fines de noviembre del 2020, Nicole Neumann festejó sus 40 años en un distinguido restaurante de Nordelta junto a un reducido grupo de amigos luego de su viaje a Miami. Pero lo que más llamó la atención fueron las particulares imágenes que se filtraron en las redes que demostraron la presencia de su ex Facundo Moyano en la celebración.

Las fotos fueron compartidas por Juariu y comenzaron el rumor de un acercamiento entre la modelo y el dirigente político. Luego, la top debió salir a explicar los trascendidos: "Él estaba sentado en otra mesa. Yo fui a comer con mis amigos más íntimos. De casualidad, estaba Facundo con otro amigo. Hablamos como viejos amigos...".

La foto que demuestra la presencia de Facundo Moyano en el cumple de Nicole Neumann.

Ahora, la top y la periodista se cruzaron cara a cara en "Nosotros a la Mañana" y Nicole no perdió la oportunidad para echarle en cara lo ocurrido. Vicky Braier estuvo invitada al ciclo por videollamada y se topó con los duros comentarios de la panelista.

.

"La descubrí hace poco, en la noche de mi cumpleaños casualmente", comenzó picante la mamá de Allegra, Sienna e Indiana. El Pollo Álvarez, preguntó sorprendido: "¿Te enganchó a vos?”, y la instagramer no dudó en responder: "¡Te enganché!".

"No, no, se armó una historia alrededor de una situación que pasó casualmente pero ahí la descubrí. Coincidí con una persona en un restaurante, me saludó por mi cumpleaños y ya se armó de vuelta un romance que nunca existió", repasó Nikita indignada con lo ocurrido.

Y reveló que no sigue a la periodista en sus redes: "No, ¿sabés que no? Pero soy poco chusma de la vida del resto; por eso. ¿Qué sé yo?”. Para cerrar, disparó pícara: "Te hago una pregunta. Viste que el teléfono te marca cuántas horas pasás en Instagram por día. ¿A vos cuánto te marca?".

Con altura y entre risas, la también panelista de "Bendita" contestó: "No, no lo veo porque me voy a deprimir". "¡Claro! ¿Cuánto tenés que estar para estar haciendo todas esas coincidencias? Hay que pasar un buen rato ahí", comentó Neumann y la “detective de las redes” aseguró: “Desarrollé la habilidad de hacerlo rápido”.