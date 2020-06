La frase del fiscal Fernando Rivarola, quien describió una violación en manada ocurrida en Chubut como un "desahogo sexual", fue fuertemente repudiada por todo el mundo.

El delito sexual ocurrió en 2012 cuando un grupo de jóvenes violó a una adolescente de 16 años en una casa de Playa Unión, Chubut. La víctima lo denunció un año atrás.

A lo aberrante del caso se le suma la repudiable decisión del fiscal que consideró que se trató de un "accionar doloso de desahogo sexual".

"Es vergonzoso, me parece muy poco empático que diga que fue una cuestión de desahogo sexual. Ya todo lo otro no puede suceder, pero encima caratularlo de esa manera es una cargada", disparó Nicole Neumann en "Nosotros a la Mañana" cuando analizaban el caso.

"El veredicto casi habilita a los violadores. Es como decir 'no, está todo bien, fue un desahogo sexual, vayan desahogándose por la vida'. El desahogo sexual lo hacés en tu casa, solito, y no a merced de una persona que no está dispuesta a eso", sentenció la panelista.