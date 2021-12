Nicole Neumann está viviendo días muy movilizantes. Desde que su hija debutó como modelo, ella comenzó a hacer un retroceso sobre sus pasos y recordó los horribles momentos que le tocó vivir al lado de una ex pareja que la agredía, tanto física como psicológicamente.

La modelo contó que estuvo en pareja con un hombre diez años mayor que ella a los 18 años. "Me había instalado en París, por trabajo. Estaba de novia con un tipo que tenía lapsus agresivos", aseguró en una entrevista para Teleshow.

.

"Estaba enamoradísima y creía que él se comportaba así por todo lo que había pasado en su vida, por sus traumas... Y entonces se descargaba conmigo. Lo justificaba ciegamente", contó. Además, expresó que fue una época muy difícil para ella ya que no sabía cómo salir de esa situación. Luego de un tiempo le pidió ayuda a profesionales y poco a poco pudo salir de ahí.

La modelo era víctima de violencia psicológica y física, que le dejaban marcas en el cuerpo."Ya no tenía excusas. Que me había llevado por delante la alacena de casa o me había lastimando paseando al perro, no sé... Cachetazos y golpes en la cara, un montón. Pero creo que lo peor que viví fue una revoleada de un control remoto que me dio en la garganta y me cortó por un ratito la respiración”, recordó.

Después de lograr una separación, confesó que le tomó meses olvidarlo. "Moría de amor... Qué irónico, ¿no? Esto no es sano, me repetía a mí misma. Quiero un hombre que me cuide, que me proteja. Con todo el dolor y el valor del mundo que debí juntar, lo solté. Me llevó meses olvidarlo”.

Nicole Neumann en sus inicios como modelo.

Frente a la experiencia vivida, está tratando de que su hija Indiana, quien debutó como modelo recientemente, no pase por lo mismo y la acompaña lo más que puede en este ambiente que ella tanto conoce. Además, de aconsejarla y darle algunos tips en sus primeros trabajos.