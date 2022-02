Desde el Viejo Continente, Nicole Neumann compartió un mensaje que despertó muchas sospechas en su cuenta de Instagram. "En un punto clave de la ciudad, cerca de todo para disfrutar de la ciudad a pleno. Volveremos y seremos cinco (¿o seis?)", escribió.

En su regreso a la Argentina, Neumann habló con "Intrusos" y aclaró que no está embarazada. "Todavía somos cinco", expresó y negó que esté en plena búsqueda, pero que es un deseo a futuro. "Tanto no, pero seguramente en un momento se dará", dijo.

"Mis hijas me piden un hermanito desde hace rato. No me dicen el sexo del bebé, me dicen ‘queremos que tengas un bebé con Manu (Urcera)'", indicó. "Siempre querían un hermanito, pero sin el nombre del padre. Ahora viene con el nombre del padre incluido", lanzó entre risas.

Mirá el video de Nicole Neumann hablando sobre ser mamá