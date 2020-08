Nicole Neumann y Fabián Cubero protagonizaron una de las separaciones más escandalosas de la farándula argentina. Desde ese entonces, la ex pareja permanece en pie de guerra, a la que se sumó Mica Viciconte, novia del futbolista.

Después de la separación, la modelo estuvo en pareja con Facundo Moyano y Matías Tasín, pero después nunca más blanqueó un romance. Recientemente se la vinculó con el abogado Rafael Cúneo Libarona y Nicole no negó contundentemente.

Ahora, la mamá de Indiana, Sienna y Allegra reveló el motivo por el que no quiere blanquear más noviazgos y dejó entrever que no está soltera.

Al ser consultada por Juana Viale si estaba soltera, Nicole respondó tajante: "No te quiero negar a vos, pero yo no hablo de mi vida sentimental hace como dos años. Lo saqué, porque es complicado. Después cualquier cosa que pasa es 'pero sigue a esta, le escribió a la otra'. Ellos mismos se marean cuando se vuelven famosos".

"Es mejor tener varios cuando estás soltera", acotó la conductora y Nicole la corrigió: "Yo no dije que estoy soltera. Sí que nunca más voy a blanquear a nadie. Esté con quién esté, decidí no hablar más de eso. No está bueno, no suma nada, resta. No hay necesidad de estar posteando nada... Ahora es ni sí, ni no, ni blanco, ni negro".