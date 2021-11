La hija mayor de Nicole Neumann y Fabián Cubero, Indiana, debutó como modelo. La madre de la menor había dado la noticia de que su hija quería seguir sus pasos y finalmente lo logró. El miércoles 10 de noviembre por la noche, la mayor de las Cubero hizo su primer desfile junto a Verónica de la Canal.

En el evento estuvieron presentes ambos padres de la menor, además de sus respectivas parejas. A pesar de ya haber convivido en el mismo espacio físico en la comunión de una de sus hijas, está vez la guerra entre las mujeres volvió a resurgir.

La modelo fue entrevistada luego de que su hija pise por primera vez las pasarelas y dijo: "Debutó mi hija, que es lo más. El resto es todo cotillón, diría Moria Casán". Frente a sus dichos, le preguntaron por la participante de "MasterChef Celebrity 3" y sentenció: "No se crean todo lo que cuentan, chicos, pero igual está todo bien".

Y agregó: "¿Fabián contó que no hubo saludo en la comunión de la nena? Lo bueno es que a Manu Urcera no le interesa estar hablando en la prensa, ni a mí tampoco". Al parecer no todo estaba tan bien como se vieron las fotos de la primera comunión de Allegra.

Comunión de Allegra Cubero.

"Yo estuve atrás acompañando a Indi, salí cuando arrancaba ya el desfile", concluyó Neumann. Además, aprovechó la situación para justificarse y explicar porque no saludó a su exmarido, ni a la ex participante de "Combate".

