El buen vínculo entre Nicole Neumann y Fabián Cubero parece imposible. Tras acudir a la Justicia por una deuda con la pareja de Mica Viciconte, la modelo aportó nuevos detalles sobre sus escándalos con su ex.

La jurado de "Los 8 escalones del millón" se comunicó con Karina Iavícoli y le contó sus dramas con el ex Vélez. En primer lugar reveló que quiere vender una propiedad que tiene en Nordelta y necesita los papeles para poder hacerlo, pero Cubero no se los da. "Además compró una camioneta pero no cumple con el dinero para las chicas", leyó la periodista en su WhatsApp en "Socios del Espectáculo".

Por otro lado, Nicole se presento con sus abogados para hacer un pedido de terapia coparental "para llevarse bien". "Cubero no le atiende el teléfono a las terapistas y no se comunica con nadie", replicó la panelista y luego reprodujo las palabras de la novia de Manu Urcera: "'Espero que él sane para que tenga buenos vínculos con sus cercanos'".

Tal vez, lo que más le preocupó a Neumann es que sus el padre de sus hijas habría generado cuentas falsas para hablar mal de ella. "Las chicas cuentan que Cubero vive pendiente de su vida en redes y que hay cuentas truchas que aportan maldades como 'tu mamá es una mentirosa' o 'a tu mamá lo unico que le importa es tener un novio con plata'", cerró la comunicadora.

