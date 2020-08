Desde "El show del problema", programa que emite Canal 9 -y donde "casualmente" trabaja como panelista Mica Viciconte-, Nicolás Magaldi había dado la noticia del coronavirus positivo de Indiana, la hija mayor de Nicole Neumann y Fabián Cubero. Eso molestó mucho a la modelo, que expresó sus sospechas sobre que habría sido la actual novia de su ex quien lo contó a la producción, para que se difundiera.

Por eso, ayer Magaldi explicó: "Quiero pedir disculpas públicamente, personalmente y profesionalmente, porque cometí un error. Yo di un dato que fue cierto, pero fue erróneo hacerlo público. Ese es el error que cometí, sobre todo cuando se trata de menores de edad. Sinceramente, les quiero decir a todos, principalmente a Nicole Neumann y a Fabián Cubero, que son los papás, que les pido disculpas públicamente. Yo esta mañana hablé con Nicole y con Fabián, les dije los llamo porque, como papá, cuando me vi haciendo eso, dije fue innecesario y erróneo; no tengo que ser yo quien dé esa información. El dato estaba chequeado, pero estuvo muy mal hacerlo público".

.

Tras esa autocrítica, la modelo le contestó a Magaldi desde "Nosotros a la mañana". "Primero me llamó por teléfono y tuvimos una conversación larga, me pidió disculpas a mí y a mis hijas. Tomo las disculpas, porque sentí que lo hizo de corazón y me dijo que iba a hacerlo públicamente. Está bueno que lo haya dicho, porque somos humanos y todos nos equivocamos".