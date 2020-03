Luego de que el presidente Alberto Fernández informara que enviará al Congreso un proyecto de ley para legalizar el aborto, el debate volvió a los medios. Nicole Neumann ratificó su postura en contra durante una entrevista con " Los Ángeles de la Mañana". "Nunca voy a dejar de expresar lo que siento y en lo que deberíamos pensar, que es en la prevención, cerrar los lugares clandestinos, la educación y salvar las dos vidas", sentenció.

Acerca de las repercusiones en apoyo al proyecto por parte de distintas figuras, criticó: "No entiendo los festejos, no es un acto festivo abortar. Te juro que es algo que no entiendo del otro lado. Defienden cosas que ni leen. En la ley, como estaba presentada, estaba habilitado abortar hasta la semana 40 (N.: de la R: en rigor, el proyecto habla de 14 semanas y quizá se baje a 12. La semana 40 implica un embarazo a término). Estar festejando algo como el acto del aborto es estar festejando la violencia, la crueldad".

Sobre el final, contó cómo fue la charla que tuvo con sus tres hijas, Indiana (11), Allegra (8) y Sienna (5), sobre el tema: "Hoy a la mañana lo venía hablando porque tuiteé el dibujo de un feto a los 21 días, cuando ya tiene su propio tipo de sangre, y me preguntaron qué era. Lo primero que me contestó mi hija de once años fue mamá, ¿y por qué no dan esos bebés en adopción?".