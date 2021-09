La aparición de “MasterChef Celebrity 3” durante 2020 causó mucho revuelo en la pantalla de Telefe, Los resultados fueron exitosos por lo que faltan algunas semanas para la llegada de la tercera temporada que ya tiene diez participantes confirmados.

La danza de nombres que podrían estar incluidos en el programa fue mucha, aunque la mayoría quedó en rumores. A pesar de esto, ya se conocen los nombres de algunos famosos que confirmaron su presencia: Catherine Fulop, Juariu, Mery del Cerro, Titi Fernández, Paulo Kablan, Charlotte Caniggia, Joaquín Levinton, Luisa Albinoni, Gastón Soffritti y Peque Pareto.

Como a tantas personalidades del ambiente artístico argentino, Nicolás Pauls fue consultado por una posible aparición en el ciclo de cocina. Durante una entrevista con Ulises Jaitt en su programa radial “El Show del Espectáculo”, se refirió a su mirada sobre la exitosa competencia de Telefe.

“Pasa que soy vegano y no podría cocinar un cadáver”, comenzó con sinceridad el actor. Además, comentó sobre el reality: “No lo consumo para saber qué se hace ahí. Cada cual atiende su juego y elige qué ver y qué consumir”.

Además, expresó que no estaría de acuerdo con algunas de las propuestas que puedan surgir en “ MasterChef Celebrity 3”: “Ojalá que cada uno lo elija decidiendo realmente, no de manera casi inducida. No me sentiría cómodo que me propongan cocinar un cadáver”. Como si fuera poco, reveló que no tiene televisión en su hogar desde hace 30 años, por lo que siente lejanos los éxitos del momento.