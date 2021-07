La separación de Nicolás Occhiato y Flor Vigna sorprendió por el tiempo que llevaban juntos. Ambos se mostraban constantemente juntos desde su salto a la fama en "Combate" en 2014.

Si bien comenzaron sus caminos por separado hace pocos meses, hicieron alguna referencia a la relación que mantuvieron. Así fue el caso del conductor que se explayó sobre uno de los aspectos de lo que fue su pareja.

Durante una de las emisiones de “Nadie dice nada”, el programa que se emite en Youtube y conduce, el actor recordó los celos que sentía durante su romance con la participante de “ShowMatch: La Academía” por su trabajo.

.

“No era que no sentía celos. Por ahí los sentía pero no los expresaba porque sentía que si los expresaba, condicionaba a la otra persona en algo”, recordó Occhiato. Además, comentó sobre el rol de la actriz en algunas tiras de las que participó: “Le tocaba hacer escenas con otras personas. Yo confiaba a full entonces no me movía nada, pero obvio que ver a tu pareja besándose con otra persona algo te mueve”.

Ante la pregunta de Flor Jazmín Peña sobre si observaba dichas escenas, el conductor reveló: “Intentaba evitarlo pero lo terminaba viendo porque estábamos juntos”. Durante su explicación, se mostró firme a la hora de mostrar la confianza que tenía en su ex pareja.

El productor es parte de "Nadie dice nada".

“Yo no tenía el derecho de plantear esas cosas porque confiaba ciegamente. Si tenés un gramo de desconfianza, creo que no podés”, mencionó frente a sus compañeros. Yo sabía que Flor era incapaz de hacer algo así no le quería trasladar lo que a mí me genera porque es un profesión y lo que siempre soñó.

Para su sorpresa, la mirada de la modelo con la que estuvo de novio más de cinco años era otra. “Años más tarde, lo charlamos y ella quería que yo le diga ciertas cosas porque creía que a mí no me importaba y para mí era todo lo contrario”, comentó con algo de sorpresa.

Ambos mencionaron desde su separación que las cosas terminaron en buenos términos, en especial por el tiempo que estuvieron en pareja. Actualmente, Occhiato está al frente del programa mencionado junto a Nati Jota, Flor Jazmín Peña y Nacho Elizalde. Además, conduce “Tenemos Wifi” que se emite por la plantalla de KZO.

