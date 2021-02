Esta semana comenzó con la buena noticia de la reapertura del teatro El Nacional con la reposición de “Una semana nada más”, la exitosa comedia producida y protagonizada por Nicolás Vázquez. Pero la novedad llegó con una baja, ya que Flor Vigna, parte del gran trío que completaban con Benjamín Rojas, deja el elenco, dejándole el lugar a alguien muy cercano al grupo.

Vázquez había escrito el lunes que estaba emocionado por el regreso de su obra: "Después de estar frenados un año, arrancan los motores y ¡vuelve 'Una semana nada más' en abril!".

"Gracias por el apoyo y el cariño de todos estos meses, fue un año duro y quise esperar lo máximo posible y después de pensarlo mucho, y sabiendo que mucha gente depende de este laburo, decidí volver", continuó.

Y cerró explicando la baja de Vigna: "No podremos contar con la participación de nuestra compa Flor (te deseamos lo mejor en tus nuevos proyectos, te vamos a extrañar!) así que tal vez le pongamos una peluca a Benja Rojas y haga los dos personajes".

"En estos días les contaremos quién hará el personaje de Sofia. Gracias por el amor de siempre", adelantó.

El misterio se resolvió hace pocas horas, cuando el mismo Vázquez publicó un video: "Volvemos y ella es nuestra protagonista", dijo antes de mostrar a su esposa, Gimena Accardi, causando sorpresa en todos sus fanáticos.

En la publicación se ve a la actriz haciendo las fotos promocionales que ya se verán en la marquesina de El Nacional.

"No puedo explicarles la felicidad que tengo de contarles que la nueva protagonista será Gimena Accardi. Una vez más juntos arriba de un escenario, ahora si, bienvenida a la fiesta! Te amo", escribió feliz el productor.

Vale recordar que la pareja ya había protagonizado una obra, "El otro lado de la cama", desde 2016 a 2018 con gran éxito.

En tanto, Vigna habló recientemente de las razones para abandonar "Una semana nada más": "No puedo dar nombres, va a ser un año con proyectos muy grosos, se junta un combo importante de laburo", dijo al sitio PrimiciasYa.

"La propuesta de 'Una semana nada más', que me encanta, soy muy amiga de Nico y de Benja, y es muy lindo hacer teatro con ellos, es muy zarpada, rompió todos los límites. Físicamente no me iban a dar los tiempos, tuve que dar un paso al costado", concluyó.

