Nico "Tacho" Riera y Silvina Escudero protagonizaron un romance hace diez años de muy bajo perfil. Si bien fue poco lo que se habló de su amorío en aquel momento, el mismo explotó ante la prensa cuando se viralizó una foto íntima de la bailarina.

Ahora, el ex "Casi Ángeles" recordó aquel momento cuando en "Flor de Equipo" sacaron el tema. "¿Con qué romance nos mentiste que después fue cierto?", fue la pregunta que desencadenó todo.

Al respecto, el actor reconoció: "Mentir no, pero por ahí de entrada, cuando uno se va conociendo, uno niega un poquito".

Consultado por si negó a Escudero, Riera fue concretó: "No la negué, pero los dos cuidamos el vínculo". Fue en ese entonces cuando Marcelo Polino manifestó: "En los primeros momentos, cuando la relación no era muy pública, él la acompañaba a las grabaciones. En ese momento estaba trabajando con Silvina y él tenía un perfil re bajo y súper buena onda. Hasta que llegó un momento en que ya no lo pudieron ocultar".

Mientras que Campi lanzó: "Hasta que salió lo de la foto". Sonrojado, el ex de Silvina respondió: "¿Quién no tiene una foto…?".