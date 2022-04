Desde que se separó de Flor Vigna, Nico Occhiato nunca se mostró junto a otra mujer de manera pública. A pesar de esto, los rumores lo vincularon con muchas famosos, entre las que se encuentran Flor Jazmín Peña y Nati Jota, ambas compañeras en "Nadie Dice Nada". Justamente la última mencionada causó gran revuelo en las últimas horas.

Durante uno de los segmentos del programa diario que comparten, la periodista no tuvo rodeos para expresar sus deseos con el conductor, quien quedó atónito por lo que escuchaba."Una amiga me dijo: '¿qué onda con Nico Occhiato? ¿Es chiste o es verdad? Me gusta para que cambies tu tipo'", comentó en referencia a la tensión que hay entre ambos y que hizo crecer los rumores.

.

"Sos un poco mi tipo pero no tanto. Me dijo que le gustabas para mí y yo le dije que de una, que la estaba remando hace cinco meses pero bueno. Tarda, hay que cocinarla a fuego lento revoltosa", para sorpresa del ex de Flor Vigna. Como si fuera poco, ambos profundizaron en el tema y hubo algunas risas en el estudio.

Nico Occhiato, arrinconado por Nati Jota.

"¿Eso le respondiste?", atinó a decir Nico Occhiato para darle el pie a Nati Jota, quien no dejó pasar la oportunidad. Fiel a su estilo, remató para enmudecer al resto de sus compañeros: "Si, le dije la verdad. La estoy remando como una pelot... todos los días y ni bola. Creo que te agarro medio en pedo un día y ¿sabés qué?".

Ante la reacción del conductor, quien se quedó mudo, la influencer aclaró: "Eso es ilegal, no lo hagan en sus casas". De todos modos, hace meses que ambos coquetean al aire, aunque nunca confesaron haber estado juntos.