Después de varias idas y vueltas, Nico Occhiato y Flor Vigna parece que se dieron una segunda chance en el amor. A pesar de que la actriz niega haber vuelto a estar en pareja, el conductor de "Tenemos Wifi" habló sobre su relación y se mostró muy feliz al respecto.

Hace unas semanas, los seguidores de la pareja se volvieron locos por el misterioso encuentro que tuvieron los ex novios a mitad de la noche en una plaza. Si bien compartieron videos sobre el gracioso momento, todos se preguntaron cuál es el vínculo que los une y si van a volver a estar juntos.

¿La reconcliación de Nico Occhiato y Flor Vigna?

En diálogo con Paparazzi, el campeón del "Bailando 2019" expresó su alegría al pasar el rato con su ex pareja: "Estamos excelente, che... Muy bien, la pasamos bárbaro juntos".

Si bien Occhiato no dio más detalles de actual vínculo que lleva con la host digital de "MasterChef Celebrity". No obstante, Vigna se manifestó en "Podemos Hablar" sobre su relación: "Con Nico sí nos estamos viendo ahora. Y obviamente, también hemos tenido encuentros de nuestros cuerpos". Tiempo después volvió a hablar del asunto en el ciclo radial de Catalina Dlugi, "Agarrate Catalina": "Ahora nos estamos viendo muy de vez en cuando, al aire libre. No tenemos ninguna etiqueta".