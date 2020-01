Nicolás Cabré ama a su hija Rufina por sobre todas las cosas, y por ello, desde su nacimiento, siempre intentó protegerla. Sin embargo, tras firmar un acuerdo con la madre, China Suárez, ahora pueden mostrar su rostro, algo que al actor no le cayó muy bien.

Los padres habían determinado que no expondrían públicamente a la menor, pero hace un tiempo Eugenia le planteó a Cabré la posibilidad de hacerlo. El padre aceptó y ahora ella suele mostrar videos y fotos de Rufina y la hija que tiene con Benjamín Vicuña, Magnolia.

"No depende siempre solo de lo que a uno le agrade y al otro no. Tenés que llegar al medio y algunas cosas que tenés que aceptar. Hay que dar y recibir, son consensos"

En una entrevista contó que esta situación lo incomoda pero que se trata de un equilibrio: "No es lo que más me agrada la exposición, pero no depende siempre solo de lo que a uno le agrade y al otro no. Tenés que llegar al medio y algunas cosas que tenés que aceptar. Hay que dar y recibir, son consensos y cosas que tenés que escuchar del otro lado y, a veces, ceder", comentó en Caras.

Nico y Laurita hacen "Departamento de Soltero" en Mardel. (Diario Crónica/Pablo Villán)

Si bien Nico siempre fue reacio a las cámaras y entrevistas, desde que comenzó su relación con Laurita Fernández parece haber modificado su actitud y se muestra más predispuesto a dar notas. En la actualidad, la pareja está realizando con mucho éxito la obra Departamento de soltero en la temporada marplatense y desde inicio de año los dos han brindado muchas entrevistas desde la ciudad balnearia.