Nicki Nicole es una de las artistas que más causa furor entre los jóvenes hoy en día y como referente de la música urbana actual, pasó por el ciclo "Caja Negra" de Julio Leiva para contar íntimos detalles de su vida y carrera, entre ellos su noviazgo con Trueno.

"Yo siempre quise estar con él la verdad... Yo sentía que había una conexión pero nosotros nunca hablamos porque había muchas cosas en el medio. Ahora que estamos juntos él me dijo lo mismo de su parte, nos seguíamos pero nunca se dio nada", explicó Nicki al comienzo de la entrevista.

La joven recordó las sensaciones que tuvo al grabar "Mamichula", el tema producido por Bizarrap que los unió por primera vez. "Ahí lo veo por primera vez y me acuerdo de decirle a mi hermana: ‘Che conocí a Trueno, siento que vamos a ser amigos. Me parece que no va a pasar nada’".

Y agregó visiblemente tentada: "Mi hermana se me reía en la cara porque me aguantó un montón de tiempo diciendo lo lindo que me parecía él y lo que me gustaba su música."

El momento clave de la historia fue cuando el reconocido productor, le dio la pista que ella necesitaba saber. Así recordó la cantante el momento: "Bizarrap me dijo: ‘Trueno se está haciendo el lindo, yo lo conozco’. Como es uno de mis más amigos ya sabía que a mi él me encantaba y yo no estaba diciendo nada".

Ante esto, la trapera confesó que al principio tuvo sentimientos encontrados: "Despertó una intención en mí cuando supe que de su lado había una conexión. Pero cuando le hablaba él era muy distante. Al final todo lo contario, cuando nos juntamos a festejar "Mamichula" fue cuando más me conocí con él y bueno, pasaron cosas...", concluyó entre risas.

