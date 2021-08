El regreso de Mirtha Legrand a su propio programa después de 300 días confinada en su casa debido a la pandemia del coronavirus todavía impacta en el medio y en el público. Chiquita, entre muchas aclaraciones que hizo en la esperada cena del sábado a la noche, una especialmente fue dedicada a su histórica locutora, Nelly Trenti, que no fue convocada para el envío, ya que en su lugar, la producción del ciclo que ahora produce su nieto, Nacho Viale, hace lo propio la profesional que trabaja con Jorge Lanata.

Lo cierto es que Mirtha le dedicó al aire unas sentidas palabras a Trenti: "Quiero que vuelva Nelly, que esté aquí, y si es necesario, yo le pago el sueldo", lanzó. Por este motivo, en “El Run Run del Espectáculo” que conducen Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, que se emite por Crónica HD, mantuvieron una comunicación telefónica para hablar de los motivos por los cuales el sábado no estuvo presente, aunque ella intentó minimizar el tema.

"Nosotras somos amigas desde hace más de tres décadas. Miré el programa, por supuesto, porque la amistad es de toda una vida. Es verdad, no estuve, pero ni ella me dejó ni yo la dejé, fue simplemente una circunstancia particular, y por otra parte, la pandemia modificó todo, hasta nuestra manera de ser", declaró.

.

Cuando le preguntaron acerca de si el problema fue monetario, fue contundente y dijo que no. "Se fueron dando las cosas así y considero que el programa que conduce Juana es otro programa, no es el mismo que hacía Chiquita, tal vez el de ahora está dirigido a un público más joven. Si vuelve Mirtha, voy a estar, yo no reemplazo a nadie", cerró.