Nazarena Vélez está muy feliz de compartir su vida junto a Santiago Caamaño. Tanto es así que decidieron comprometerse. Para eso, la panelista de LAM y su pareja ya lucen anillos.

"Tenemos el anillo de compromiso, lo compramos en una feria de artesanos en Las Grutas hace unas semanas, cumplimos tres años juntos”, dijo Nazarena en "Mitre Live" con Juan Etchegoyen.

De todas formas, Nazarena aseguró: "No nos vamos a casar porque no lo sentimos necesario por lo menos por ahora, no sé si dentro de 10, 20 0 30 años tendremos ganas de casarnos, estamos muy tranquilos y bien, estamos disfrutando de lo que nos pasa y yo por lo menos no lo siento necesario".

"Yo tampoco lo creo necesario, para qué, estamos joya así y la pasamos lindo, te quiero abrazar mucho, casamiento no", agregó Caamaño.

Mirá el video de Nazarena Vélez y Santiago Caamaño mostrando sus anillos de casamiento