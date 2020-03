Barbie Vélez y Fede Bal se separaron en 2016 en medio de un escándalo judicial por violencia de género, aunque luego el hijo de Carmen Barbieri fue sobreseído. Eso hizo que, además de concretar su ruptura amorosa, ambas familias finalicen en malos términos.

Dicen que cuando el tiempo pasa todo lo cura, sin embargo para Nazarena Vélez eso no es así ya que todavía guarda rencor hacia el actor. De todos modos, la mediática hizo un valioso reconocimiento al actor de 30 años quien hace semanas anunció que padece de cáncer de intestino.

"Yo no lo puedo perdonar. Pero puedo separar las cosas porque me angustió. Mi mamá tiene cáncer de piel, todos tenemos a alguien cercano con cáncer y es imposible no sentir esta empatía", sostuvo la actriz en "Los Ángeles de la Mañana".

"¡Tiene 30 años! Yo no tengo nada que perdonar, es algo que pasó con mi hija. Admiro a esa mujer", agregó en referencia a Carmen Barbieri, quien además sufrió la pérdida de Santiago Bal a fines del 2019.

A su vez manifestó que el tema va más allá de Federico: "Es el cáncer. Es un pibe de 30 años que está contando que tiene que hacer quimioterapia. Entonces, con lo que me quedé de ese video es con los huevos que tuvo ese pibe en decirlo, porque sabemos que en esta profesión y en este ambiente te discriminan cuando estás enfermo".

"Y me quedé con el mensaje que les dejó a más de un pendejo, porque muchísimos salieron corriendo a hacerse un chequeo", concluyó la actriz.