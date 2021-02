El especial de bodas de "Corte y Confección" fue muy emocionante para Barbi y Nazarena Vélez ya que, a menos de siete meses para el casamiento de la actriz con Lucas Rodríguez, una de las modelos lució el vestido con el que la abuela de la futura novia se casó hace 52 años.

Durante la transmisión del programa, Barbie y su madre no pudieron ocultar sus lágrimas por el emocionante momento. A través de sus historias de Instagram, la productora expresó conmovida: "Ya estoy llorando y es un desfile por televisión de los diseñadores. Me vuelvo loca. Estoy terminando de verlo y no les puedo explicar lo mucho que lloré. No lo puedo explicar, me siento una estúpida. Qué papelonera voy a ser el día del casamiento".

"Lo que me emociona es ver la historia de amor y después el respeto y el amor con el que todos sus compañeros hablaron e hicieron cada uno de los modelos. Uno más lindo que el otro. La verdad, ¿quién me salva para septiembre? No paro de llorar", manifestó.

Por su parte, la joven compartió un conmovedor posteo en donde lució el vestido de su nona y comparó su foto con la original: "Todos saben lo especial que es ella para mí". "Quería subir este mini videito del día de ayer porque fue más que emocionante. Jamás imaginé ver el vestido de novia de mi abuela, después de 52 años, en un desfile y que fuese todo tan perfecto", declaró emocionada.



Por último, escribió: "Gracias a mis compañeros por ser tan lo más y haberse inspirado en mi con tanto amor. Y gracias a la producción de @corteyconfeccion2021 por haber creado un día tan hermoso e inolvidable para mi familia y para mí".