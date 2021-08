Después del temido ritmo del baile del caño en " ShowMatch: La Academia", se confirmó que Nazarena Vélez, Yanina Latorre, Ariel Puchetta, Rodrigo Tapari y Lionel Ferro se iban a incorporar al reality de El Trece. Sin embargo, la ex vedette reveló que se bajó de la competencia por problemas familiares.

Para el cumpleaños de la actriz, Nazarena y su familia viajaron a Mendoza para celebrar de vacaciones. Sin embargo, el festejo quedó en segundo lugar cuando su hijo menor, Thiago, sufrió un episodio de convulsiones y fue trasladado de urgencia a un hospital. A pesar de que los médicos aseguraron que no tiene nada, el joven sigue bajo estudios para determinar lo que sucedió.

Unas semanas después, la mala racha siguió a la familia Vélez ya que Santiago Caamaño, pareja de la ex vedette, sufrió un accidente doméstico en su hogar y se fracturó la nariz.

A través de su cuenta personal de Instagram, en la que tiene un fluído intercambio con sus 1,8 millones de seguidores, reveló que decidió no participar del reality conducido por Marcelo Tinelli. "Lamentablemente tomé la decisión de no estar porque estoy con todos los controles de Titi y también, acompañando al Bocha", comentó la productora.

"Soy una persona muy respetuosa y agradecida con quienes me dan trabajo. Por eso, si hay algo que no voy a poder hacer o no lo voy a poder hacer bien, prefiero no hacerlo. Hoy mi prioridad absoluta es Thiago y el Bocha, por eso hablé con la producción y me bajé", explicó sus razones.

"Thiago tuvo una convulsión, un episodio que ojalá nunca más en la vida me vuelva a pasar y por eso, estoy haciendo todo lo humanamente posible para que con controles y medicación, no le pase más. Fue horrible", agregó sobre todas las medidas que debió tomar para ayudar a su hijo menor.

"Hoy no estoy en condiciones de hacer La Academia porque tengo otra prioridad absoluta... necesito la plata, sí, pero no puedo ahora ponerme en ese compromiso", concluyó al asegurar que tiene más relevancia acompañar a su familia que lo económico, más allá de las necesidades.