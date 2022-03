Jorge Rial está en el centro de las noticias por su separación de Romina Pereiro y las versiones sobre una posible nueva relación. El regreso de "LAM" a la televisión tuvo al presente del conductor como uno de los ejes principales y se revelaron algunos detalles sobre su momento y también su pasado.

Nazarena Vélez fue una de las nuevas panelistas del ciclo en su ingreso a América. Lejos de mantenerse a un costado, la productora confesó una conversación que mantuvo con el padre de Jorge Rial con un tono muy amenazante por parte del ex "Intrusos".

"Tengo una relación de amor-odio con Jorge", comenzó su relato la madre de Barbie Vélez. Además, ante la atención de Ángel de Brito y el resto de panelistas, continuó: "Nunca salí con Rial. Me ha ayudado muchísimo pero tiene eso de tenerle miedo". Lo más sorprendente llegó segundos más tarde: "Una vez me llamó y me dijo: '¿Vos medís?', 1.73 le contesté, 'Bueno, te estoy preparando el cajón', me dijo".

Jorge Rial atraviesa un momento complicado.

Como si fuera poco, recordó otra conversación con él: "Tiene una cosa mafiosa que él mismo se declara como un mercenario". Lo cierto es que el trato que mantuvieron ambos está lleno de altibajos, aunque actualmente se siente más distanciada por sus dichos contra Adrián Pallares.