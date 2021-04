Luis Miguel es, además de uno de los artistas más importantes de Latinoamérica, un galán muy requerido. En sus viajes a la Argentina durante toda su carrera, siempre existieron rumores sobre algunas de sus conquistas, e incluso algunas confirmaciones sobre breves romances. Ahora, Nazarena Vélez contó que tuvo un encuentro íntimo con el "Sol".

Invitada en "Los Mammones", Vélez contestó algunas preguntas de Jey Mammon y no pudo evitar hablar de los tiempos en los que tuvo algo con el cantante.

“No te has privado de chaparte a Luis Miguel”, aseveró el conductor, ante lo que la ex vedette le dio la razón asintiendo y sin poder ocultar la risa.

Luego, explicó cómo fue que se dio la situación: “Me enteré por una amiga que había una cena en el Sheraton y le dije que iba a ir. Me dijo que no podía y fui igual. Quería un autógrafo, a mí me encantaba él".

"De verdad fui por un autógrafo, y cuando se dio la situación para otra cosa, dije que no”, expresó sorprendiendo a todos.

Luego, la madre de Barbie recordó que en aquel momento era muy joven y bastante reservada: “Era muy pendeja, muy bolu... Soy muy estructurada y tímida en el sexo. A los 22, cuando me separo del papá de Barbie, es cuando lo conozco a Luis Miguel".

Y para evidenciar que no tenía intenciones de algo sexual, contó cómo estaba vestida: "Yo estaba con un enterito y el resto de las chicas estaban con minifaldas ajustadas. Me trataron muy mal ellas, porque él me hablaba mucho a mí”.

Naza explicó que tras la cena, a la que asistieron varias mujeres, Luis Miguel le propuso algo más. "Él se acerca y me dice 'vamos a tomar un champagne'. ¿Sabés como subí?", dijo riendo.

Si bien aceptó ir a su habitación, se dieron unos besos, pero no mucho más: “En esa época las cosas eran diferentes. A mí me criaron con mucha culpa por el sexo, entonces no me animé”.

Finalmente contó que, como buen caballero, pidió que la lleven hasta su casa: “Tenía mucha seguridad, una de esas personas me llevó hasta Quilmes, a mi casa. Los mandó a que me lleven con el chofer”.

