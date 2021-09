Después de cuatro años de amor, Barbie Vélez y Lucas Rodríguez se casaron en una romántica ceremonia frente a todos sus familiares y amigos. Sorprendentemente, el primero en anticipar la relación de los jóvenes fue Fabián Rodríguez, ex pareja de Nazarena Vélez, con quien tuvo a su hijo Thiago, y se suicidó en 2014.

En plena fiesta en Ingeniero Maschwitz, la mediática habló con Luis Ventura en "Secretos Verdaderos": "Fabián estaba convencido de que este iba a ser el final, y hoy, con el diario del lunes digo 'cuánta razón tenía este hombre'".

Lucas Rodríguez y Barbie Vélez dieron el sí en una romántica fiesta.

"El que lo vio desde el primer momento fue Fabi. Él siempre supo que esto iba a terminar, siempre me decía 'vas a ver que Barbie se va a enamorar de Luqui', porque Lucas desde el primer momento flasheó con Barbie. Fabián estaba convencido de que este iba a ser el final, y hoy, con el diario del lunes digo 'cuánta razón tenía este hombre'", expresó conmovida ante las cámaras.

Además, la ex vedette se refirió al comienzo de su romance: "Siempre supe que iba a ser una gran historia de amor porque ellos lucharon mucho para no estar juntos por el qué dirán, por el hermanito que tiene en común. Ellos priorizan mucho a Thiago, creo que por momentos se creen que son los padres".

"Me desborda el corazón ver a mi hija feliz, no paro de llorar. La veo tan feliz, enamorada, viviéndolo como un cuento que no saben el orgullo que me da como mamá. Siento que me equivoqué en un montón de cosas, pero como mamá hice las cosas bien", cerró muy emocionada por el casamiento de su hija y el hijo de su ex esposo.

