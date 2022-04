Durante los últimos meses, la venta de imágenes y videos de alto voltaje se popularizó con la intervención de las famosas en el negocio. Mariana Diarco, Florencia Peña, Silvina Luna, Adabel Guerrero y hasta Cande Tinelli se sumaron a las plataformas más virales del momento para facturar un "extra" en sus ingresos. Pero el lucro de los contenidos aptos para mayores es histórico y figuras como Nazarena Vélez generaron grandes ganancias al realizar tapas como Playboy.

Después de ser noticia por referirse a sus escándalos con Jorge Rial, la nueva "angelita" recordó su época picante en la que posaba para las ediciones eróticas. "Yo mostré el monte de Venus, que en ese momento también hacía que varíe el pago. Por mostrarlo me dieron una diferencia de 20 mil dólares más. Por hacer la tapa y mostrar, en total, me llevé una camioneta", reveló la mediática en "LAM".

"Fue en el 2009 y fueron 25 lucas, con la diferencia que iba aparte y que era como un seguro. Yo hice la tapa cuando hacían Leticia Bredice, entre otras figuras, y estaban poniendo plata. Y había como un seguro por porcentaje de venta. Lo pasé, tuve mi seguro más mi porcentaje de venta", manifestó.

Nazarena Vélez reveló que por mostrar sus zona genital recaudaba una gran diferencia en dólares.

"Era el llamá 'al 2020'. La gente mandaba el código y se le cobraba para ver fotos. Era un trampolín. Te veía en las tapas Gerardo Sofovich y te llamaba. En esa época terminaba el teatro y he llegado a hacer 10 boliches en una noche. Me pasaron muchas cosas que hacía que los boliches quieran que yo vaya. Estaba en el teatro, revistas, el Bailando con Marcelo Tinelli. Me pedían el caño. Iba, movía la cola 10 minutos y listo", sostuvo con seguridad.

"Por boliche, 50 lucas de hoy. Te quedaba eso los fines de semana. En línea general lo hacía viernes y sábado. Ya chocaba todo el tiempo, iba por todos lados", cerró Nazarena.

