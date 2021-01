Luego de que Barbie Vélez aceptara casarse con Lucas Rodríguez, su madre Nazarena se mostró muy emocionada en sus redes y hasta mostró un breve video de la romántica propuesta del joven a la actriz en Punta Cana.

En una entrevista que brindó, este sábado, la productora teatral habló de los preparativos de la boda y reveló cuándo será: "Va a ser este 2021, no sé el mes, pero es un poquito antes de finalizar el año. Por momentos me dice que se quiere hacer el vestido acá, después se lo quiere hacer afuera".

"Yo creo que la está armando como si fuera hoy, teniendo en cuenta a la pandemia, no va a poder invitar 200 personas. Capaz cuando ella lo haga, capaz esto se abre, pero la verdad que no lo sé", agregó en diálogo con el ciclo radial "Agarrate Catalina" por La Once Diez.

Además se refirió a su yerno, quien es hijo de Fabián Rodríguez: "Siempre supe que él era el amor de su vida, lo conoció a los 15, cuando la conoció el flasheó con ella. Cuando el padre me dijo que quedó flasheado con ella dije 'que no venga a dormir'. Yo siempre supe que esto era una gran historia de amor, lo supe siempre. Estoy súper contenta".

Por último, Nazarena fue consultada por si tiene deseos de ser abuela. Sin dudarlo, la actriz contestó emocionada: "Re sueño con un nieto, voy a ser de esas abuelas insoportables, me vuelvo loca de solo pensar, re pienso en una Barbarita, en un Chinito, Titi es muy chiquito, pero re. Lo que pasa que no les quiero generar presión ni nada por el estilo".