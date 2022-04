Hace un par de años, Barbie Vélez se separó de Fede Bal en medio de una denuncia por violencia de género, quien pocos días después blanqueó su romance con Laurita Fernández. Desde ese momento, Nazarena Vélez no tuvo ocasión para cruzarse a la bailarina en el medio... ¡hasta ahora!

Ángel de Brito sacó a relucir el tema en "LAM": “Trabajaste con Laurita y no nos contaste”. Sincera como siempre, la mediática explicó que trabajaron juntas en "Los protectores", la serie Adrián Suar, Gustavo Bermúdez y Andrés Parra.

“El primer día nos saludamos. Grabé cuatro o cinco días. El segundo día ya no, ya no nos saludamos más. Nos evitamos. Noté que me evitaba y yo también hacía lo mismo. Si la veía que estaba comiendo en un lugar, me iba a otro lado. Era como tenso todo”, comenzó la angelita sobre la ex conductora de "El Club de las Divorciadas".

Y cerró contundente en América TV: “Ella estaba saludando a Diego Pérez y justo cuando giré me dice ‘hola, ¿cómo estás?’. Fue muy incómodo, pero ella fue súper profesional y yo también. Es la primera vez que nos cruzamos. Fue muy correcto”