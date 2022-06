Fabián Gianola está alejado de los medios, desde que varias figuras femeninas del mundo del espectáculo lo denunciaron por abuso y acoso sexual. Las acusaciones se están tratando en la Justicia, y recientemente las afectadas se presentaron en los tribunales de la calle Talcahuano para pedir cambios importantes y que el asunto no quede "en la nada".

.

En las últimas horas, Nazarena Vélez fue otra de las mujeres que reveló las situaciones incómodas que toleró cuando trabajó con él. En la emisión de "LAM", la modelo mencionó con qué personas no volvería a trabajar, y Gianola fue una de esas.

"Hace cuatro años Alejandro Arellano me llama y me dice: 'Vamos a hacer una obra de teatro y va a estar Gianola'", indicó Nazarena, y luego agregó: "Le dije: Si está Gianola no estoy, yo no trabajo'".

Nazarena Vélez aseguró que Fabián Gianola era "demasiado cariñoso".

Sobre si el actor tuvo una actitud indecente con ella, tanto Nazarena Vélez como María Fernanda Callejón indicaron que no. "Yo trabaje años con él, e independientemente de todo lo que sé que sucedió, yo no tuve ese problema. Pero bueno, este tipo de patrones pueden someter a otro tipo de personalidades", exclamó La Callejón.

Para sorpresa de todos, en ese momento la madre de Barbie Vélez le hizo una fuerte pregunta: "Escuchame Fernanda, decime la verdad. ¿Nunca fue demasiado cariñoso con vos? Era demasiado cariñoso".

"Si obvio, toquetón esas cosas. Tenía una personalidad que muchos tienen, en esa época yo conocí varios cancheros y bananas. Es recontra difícil. Es tremendo porque escucho a todas y digo: 'Que raro que yo trabajé tantos años y que a mí no me haya pasado'. Yo ayer dije igual, cuando una mujer habla punto, para mí ya no hay más cuestiones", concluyó Fernanda.

Mirá lo que dijo Nazarena Vélez de su difícil experiencia con Fabián Gianola