Nazarena Vélez disfruta de su presente amoroso junto a su actual novio, Santiago Caamaño. Si bien en la actualidad, la actriz logró una relación estable y tranquila con el actor, en sus relaciones pasadas no fue así y a través de su cuenta de Instagram recordó un insólito episodio con una ex pareja.

Fiel a su estilo, la productora teatral contó en sus historias que cuando se reúne con sus hijos recuerda cuándo le rompió el auto a Daniel Agostini, el papá de Gonzalo, por un conflicto familiar. “Siempre que nos juntamos recordamos los tiempos familiares con Chyno y Barbie. Y nos acordamos cuando le rompí todo el auto al padre (Daniel Agostini) porque no lo podía ver", manifestó Nazarena y reconoció que aquel día estaba furiosa.

.

Aunque luego, reconoció con sinceridad: “Qué sacada. La verdad, qué sacada... Pero lo volvería a hacer”. Además, Vélez lanzó: "Recuerdos de una familia muy normal... No me toques un pibe porque me vuelvo loca fuerte...".

Por último, la artista dejó en claro el por qué de su furia y acción contra el padre de su hijo: "Hacía tres meses que no veía al Chynete".