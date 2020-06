Nazarena Vélez es una artista temperamental que no soporta el bullying. Ha defendido en varias ocasiones a sus seres queridos, en especial a su hija, Barbie Vélez, las veces que fue criticada por distintos temas. Y ahora, tras su participación en el programa "Mamushka", que conduce Mariana Fabbiani, tuvo que salir a responder a quienes en redes la cuestionaron y criticaron agresivamente por su peso y edad.

Vale recordar que la actriz y productora contó varias veces los problemas que tuvo hace años, ya que, debido a las exigencias del medio fue empujada a padecer trastornos alimenticios y convertirse en adicta a anfetaminas para bajar de peso.

El martes, Vélez estuvo junto a su hija en el nuevo ciclo de Fabbiani y la pasó muy bien. Pero finalizado el programa debió leer muchos comentarios sobre su cuerpo.

"Soy una mamushka más. Pero feliz. Pasen y chupen (qué hay carne para tod@s) Se tenía que decir y se dijo", escribió en Twitter junto a una foto tomada durante el programa.

La actriz respondió a quienes la agredieron.

Pero con el correr de las horas, lo que más le molestó a Naza fue haberse convertido en tendencia nacional dentro de la misma red social. Por ello decidió grabar un video de 11 minutos con su descargo.

“Soy TT en Twitter porque mi culo es grande, porque mi cara es redonda... Me chupan los huevos que no tengo. Me diverten. Soy una Mamushka más. Es la sociedad de mierda que les dejamos a los más chiquitos", dijo tras aplaudir sarcásticamente a aquellos que la expusieron por un tema tan banal.

"Yo estuve hace diez años tomando anfetaminas o con anorexia y bulimia. Lamentablemente, seguimos atrasando como sociedad y como país. La mayoría decían cosas como: ‘Se comió una mamuska’. Sí, me comí una mamushka, mirá toda la carne que tengo: vení y chupámela'", continuó.

