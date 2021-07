En medio de los preparativos para el casamiento de Barbie Vélez y Lucas Rodríguez, Nazarena Vélez se enfrenta a una nueva gran oferta laboral después de que le ofrecieron sumarse a " ShowMatch: La Academia".

A pesar de que Ángel de Brito ya confirmó que la actriz se incorporará, ella todavía continua reflexionando sobre los pros y contras de participar en el gran espectáculo conducido por Marcelo Tinelli.

La ex vedette expresó que su regreso al ciclo “es otro dilema que tengo en la cabeza, yo no me canso de decir que a mí no me gusta laburar en tele. Si vos me das a elegir todo lo que hice en mi vida fue por un fin económico. Yo a lo que me quiero dedicar es cien por ciento a la producción".

Nazarena sorprendió al contar que la “convocaron para ´ La Academia´ y a Barbie también la convocaron pero ella lo agradeció y lo desechó porque está con su cabeza en el casamiento”.

La actriz está meditando si se suma a " La Academia".

“Y yo la verdad diría que en un noventa por ciento lo voy hacer, lo pensé mucho y lo sigo pensando. Actualmente tengo el contrato pero no lo he firmado", expresó en diálogo con PrimiciasYa sobre la razón por la que todavía no aceptó.

.

“Cuando vos vas a un lugar como ´La Academia´ está bueno lucirte, es un gran show y uno no puede ir a afanar con eso. Claramente lo estoy haciendo por la propuesta económica porque necesito laburar, necesito la plata y se agradece”, aseguró sobre el duro trabajo que tendrá que hacer en caso de aceptar la oferta

Sin embargo, la mediática se mostró muy insegura respecto la diferencia de edad y habilidades con los otros participantes: “Yo con 46 años digo 'Qué voy hacer? si no puedo mover ni una pata'... Termina de bailar Flor Vigna y entro yo, ¡Abuela, vuelva a su casa! Ya estoy oxidada y la última vez que lo hice fue en 2015 y medio así con cuidado. No soy una mina que me voy a arriesgar porque no me quiero quebrar una pata en un truco porque tengo el casamiento de mi hija dentro de dos meses”.

Vélez manifestó que lo que le impide participar es su falta de entrenamiento.

Nazarena reiteró que lo que le impide aceptar el trabajo es su falta de entrenamiento para la magnitud del show: “Yo sé cuáles son mis limitaciones y por eso tengo muchas dudas. Yo cuando hago algo, lo hago con mucho respeto, yo respeto el trabajo y quiero estar a la altura de las circunstancias. Si es por la plata y la necesidad lo hago ya, pero también a esta edad hay que dejar de hacer pavadas. Cuando me toque cantar, yo canto para el orto encima".

Sin importar su decisión, la intérprete cuenta con el apoyo de sus seres queridos: "Barbie y mi familia me incentivan bastante. Es un sí rotundo por la parte económica, pero tengo estas cosas que cuando tenía 30 años no me daba cosa ir y cantar como el culo, pero ahora a los 46 sí pesa más eso”.

“Es el mejor show que hay en la televisión argentina y muchos quieren estar, yo no quiero ser desagradecida y más hoy en este momento tan difícil donde la gente se está cagando de hambre. Agradezco mucho esta oportunidad laboral", cerró sobre su posible incorporación a " ShowMatch: La Academia".