Una inesperada pelea surgió entre Nazarena Vélez y Jorge Rial, a raíz de la separación del conductor de Romina Pereiro. La nueva panelista de "LAM" recordó una llamada amenazante que tuvo el ex "Intrusos" años atrás en el que mencionaba que le estaba preparando su ataúd. Tal como se esperaba, llegó la respuesta del padre de More Rial.

Fiel a su estilo, el periodista no tuvo filtros para atacar a la productora y le recordó a su esposo fallecido. "Me dijo mafioso la mujer de un tipo que se boleteó por estafar gente", mencionó a la pasada en su programa radial "Argenzuela". Ángel De Brito le abrió el juego para que la madre de Barbie Vélez tenga su merecido descargo.

.

"Es él siendo él. Si me preguntás si me sorprendió, no. Lo que si tiene es que pega abajo, a traición", comenzó. Y sumó con sinceridad: "Él me dijo que era un mercenario en una nota. No hice un juicio de valor, él es así. Me molesta que se meta con la sexualidad de una persona".

Nazarena Vélez apuntó contra Jorge Rial.

Como si fuera poco, tocó uno de los temás más sensibles de las palabras de Jorge Rial. Nazarena Vélez comentó: "Hoy no me pegó a mí, le pegó a Thiago. El hijo de Fabián, de la persona que habló que se suicidó, tiene 11 años. Es él siendo él".

Cuesta creer que la disputa entre ambos finalice, ya que tienen un largo recorrido juntos en los medios. De todos modos, la productora aclaró que siempre mantuvieron una relación de amor-odio, por lo que hoy se encuentra mucho más cerca del odio.