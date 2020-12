Nazarena Vélez siempre supo hacerle frente a las adversidades de la vida y es conocida en el ambiente artístico como una gran luchadora. Este jueves, la ex vedette reveló que gracias a sus hijos, Barbie, "Chino" y Thiago, pudo salir adelante y continuar con su vida a pesar de los malos momentos.

"La mayor fuerza siempre me la dieron mis hijos porque la gente me dice '¿cómo hacés? vos sos un ejemplo para salir adelate', y yo digo 'mentira, yo no lo soy'. Yo no sé qué hubiera sido de mi vida si no hubiera tenido a mis tres hijos", aseguró la actriz en el programa de Flor Peña.

Además recordó la triste muerte de su hermana Jazmín ocurrida en 2010, y la de su pareja Fabián Rodríguez, en 2014. "Después de lo de Fabián yo otra vez volví a mirar a mi lado y vi a Titi sin papá, con tres años y medio, y estuve a punto de volverme alcohólica. Llegué a tomarme tres litros de vino en el playroom, mirando documentos y tratando de ver qué había pasado", manifestó con sinceridad.

Luego se refirió al triste momento que vivió tras el fallecimiento de su esposo y relató el gran gesto que tuvo su hija: "En ese momento, yo me había quedado en la calle. Después de todo el laburo de mi vida, me quedé en la calle pero la tuve a Barbie al lado, que se puso a hacer una feria americana para comprarme el horno microondas". Por último, la productora teatral sostuvo: "Mis hijos siempre estuvieron al lado mío, ellos son el centro de mi vida y son los que me dan la fuerza todos los días".