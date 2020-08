El fin de semana Ivana Nadal confirmó su relación con Bruno Siri, ex de Nati Jota y en las redes sociales comenzó una polémica por la supuesta relación de amistad que existía entre ellas.

Mientras algunos usuarios aseguraron que la actitud de la modelo fue una traición hacia la influencer, las protagonistas de este asunto se encargaron de aclarar que su relación era de simples conocidas.

Sin embargo, la noticia de que su ex había formalizado una nueva pareja cayó de sorpresa para Nati, quien afronta su soltería desde hace nueve meses. "Con Bruno cortamos en noviembre. Después seguimos charlando y nos vimos un poco más, hasta febrero. Yo lo estaba intentando, no sé si él lo estaba intentando. Al final no nos estábamos arreglando, y en marzo empezó la cuarentena y dejamos de hablar, salvo algún mensaje cada tanto, un ‘¿cómo estás'", reveló la instagramer en " Los Ángeles de la Mañana".

Tenían una buena relación.

En cuanto a su vínculo con Ivana, aclaró: "No era mi amiga. Ivana es muy amorosa, como todos la pueden ver. Yo tenía vínculo de cruzármela en eventos laborales. Siempre tuvimos la mejor, te tira buena onda, así como la ven, te tira para arriba".

"Cuando hicimos esa nota yo acababa de cortar y le conté que estaba en esa, le conté lo que me pasaba", relató angustiada. En ese sentido también intentó mostrar su comprensión: "No los culpo. Puede pasar. Se engancharon. No estoy enojada. Sí me sorprendió un montón... Sé que viven cerca... Igual, hay un montón de gente en el mundo...".

.

A partir de la confirmación de su romance, la deportista comenzó a subir varios posteos junto al rugbier chaqueño para manifestar cuánto se aman. Pero la animadora confesó que "no estaba preparada para esto". "A mí me sorprende. Yo no estaba con alguien del medio. Es raro", manifestó.

Con el tono irónico que la caracteriza, la periodista abrió su corazón en " Los Ángeles de la Mañana" y se sinceró: "La dejé de seguir (a Ivana) porque no quería ver tantas fotos”.

Ivana Nadal blanqueó su relación con Bruno Siri.

Sobre cómo se enteró de la novedad contó: "Los dos se contactaron conmigo. El viernes por WhatsApp me lo contó él. Fue un shock. Para mí son dos mundos distintos, que yo sepa no se conocían. Me dijo: 'Che, te quiero decir algo'. Yo dije: 'O me extraña o está con alguien'. Le digo: '¿Estás de novio, no?'. Y me pone: 'No, estoy saliendo con alguien que conocés'".

Ante los cuestionamientos que recibió Ivana de parte de sus seguidores ante su noviazgo con el rugbier, Nati arremetió: "De verdad no me agrada ni me simpatiza que los bardeen a ellos. Quiero seguir creyendo en el amor, si están enamorados aguante".