@jimegol20

Cuando decidió abrir una cuenta en Twitter a sus 15 años, Natalia Jersonsky, mejor conocida como Nati Jota, jamás imaginó que ese sería su pasaje directo hacia una carrera en los medios de comunicación. Once años más tarde, los datos hablan por sí solos: 1,6 millones de seguidores en Instagram y 890 mil en Twitter, marcas que las auspician y coberturas en los principales eventos deportivos.

"Me recibí de periodista, pero tuiteo giladas", dice su carta de presentación en la red de los 140 caracteres, pero "Nati" es mucho más que una influencer. Tras recibirse como comunicadora y dominar el mundo de las redes, la joven desembarcó en la televisión como movilera para luego desempeñarse como conductora.

En 2018 ganó el Martín Fierro digital a la "Tuitera más influyente".

Sin embargo, la presión por generar contenido que sus internautas encuentren interesante a veces es mucha, aunque la influencer intenta mantener un equilibrio entre lo auténtico y lo que sus seguidores esperan de ella. "Si laburás con las redes tratás de congeniar: subir lo que querés y también sentir que sos auténtica. Tres minutos después de subir un posteo ya sabés si le va a ir bien o mal. Lo que más funciona son las fotos en bikini, pero a mí me gusta más generar contenido haciendo videos", explicó.

Las redes sociales fueron su pasaporte a la fama pero su carisma y capacidad de adaptación, lo que le consiguió su primera oportunidad laboral en la pantalla chica. Así llegó a integrar "ESPN Redes", programa en el que su estilo encajaba naturalmente. A medida que pasaba más tiempo en la calle interactuando con el público, la periodista se desenvolvía con mayor soltura y dejaba correr ese costado humorístico que tan buenos resultados le había dado en el mundo virtual. "Los chistes, si no son muy borders, caen simpáticos. (Los entrevistados) ya están re embolados de contestar siempre las típicas preguntas", aseguró al referirse a su espontaneidad a la hora de preguntar.

.

La blonda dice sentirse cómoda trabajando en televisión y eso se nota. Cuando despliega todo su carisma frente a la cámara Nati Jota entretiene de una forma desestructurada y relajada con la que su público logra identificarse. En una entrevista reciente la periodista se refirió a su futuro mientras disfruta de un presente exitoso. "Ahora me gusta donde estoy, no sé muy bien qué quiero ser después. No me imagino 'seria', pero sí pienso que dentro de un par de años no voy a estar hablando de las boludeces que estoy hablando ahora. Siempre me veo del lado de la informalidad", concluyó.

La influencer cubrió mundiales de fútbol.

A NIVEL "MUNDIAL"

Nati formó parte del reducido grupo de mujeres que viajaron a cubrir el Mundial de Rusia 2018: su segunda experiencia trabajando como periodista en la mayor competencia de fútbol internacional, tras su debut en la copa de Brasil 2014. En ambas ocasiones, la influencer se lució interactuando con fanáticos de todo el mundo, jugadores de fútbol y famosos. Aunque la anécdota más comentada fue el pelotazo que recibió en la cara mientras trabajaba como movilera en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

La joven publicó un libro donde le habla a otras chicas de su edad.

TAMBIÉN ESCRITORA

En 2017, la joven influencer publicó su primer libro: "No sos vos, es él", en el que ofrece detallados consejos para sobrevivir al hecho de "gustar de alguien" para chicas de su edad, es decir, centennials. Recomendaciones que ella misma jamás cumplió, según explicó en su momento.

La cuarentena parece haber despertado su creatividad una vez más y Nati confesó que tiene ganas de empezar a escribir su segundo libro, pero esta vez sobre las rupturas amorosas. "En la cuarentena redacto todos los días", contó.