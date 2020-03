Al igual que Luciana Salazar, Natalie Weber fue víctima del chat de "mamis" del cole. La mamá de Mía y Rocco fue acusada de dejar el auto en doble fila durante 40 minutos en la puerta de la escuela de sus hijos en un chat de madres, según contaron en "Confrontados".

Tras el escándalo, la modelo hizo un contundente descargo en "Incorrectas" vía Skype: "Estoy en dos chats de 'mamis' porque tengo dos nenes y van a diferentes cursos. La nena que es más grande de 8 y el nene de 4. En ningún chat nadie me dijo nada, jamás estacioné mal y menos 40 minutos".

"A la tarde no voy nunca al colegio porque estoy laburando. O va Mauro (Zárate) o mamá", pronunció la vayaina de Moria Casán. Y agregó convencida mientras se la veía en un salón de gimnasio: "No estoy todo el tiempo poniendo en el chat de 'mamis' 'si' o 'no', porque hay veces que hay cosas que no me incumben".

Natalie Weber es madre de Mía y de Rocco.

"No estoy todo el tiempo poniendo en el chat de 'mamis' 'si' o 'no', porque hay veces que hay cosas que no me incumben"

"Nadie escribió nada en el chat. Me gustaría que el supuesto periodista que lo dijo en 'Confrontados' muestre pruebas, porque ensuciar es gratis", advirtió la panelista enfurecida.

Mientras que para justificarse comentó: "Uno puede dejar el auto en doble fila si son dos minutos, pero 40 me parece una falta de respeto. Voy (al colegio) y si conozco a alguien saludo, no voy por todos lados diciendo 'hola, ¿qué hacés?'".