Natalie Weber, que desde que volvió al país ya forma parte de la farándula argentina y tiene un fuerte carácter, decidió dedicarle unas palabras a la China Suárez, pegándole donde más le duele. Pero eso no fue todo, porque cuando le insinuaron que su posición había sido dura, respondió con más furia. ¿Pelea en puerta?

Todo se inició cuando la China se refirió a la venta de las "maquinitas" faciales Nu Skin, porque al decir que no las vendería, se enfrentó a Cinthia Fernández, que defendió a la empresa y quiso exponer a la actriz advirtiendo que a pesar de negarlo, habría realizado algunos negocios similares.

Sin responderle directamente, Suárez comenzó a tuitear en contra de Fernández y otras famosas que vendieron el producto. Por este motivo, Weber salió con los tapones de punta porque pertenecía al grupo de famosas que promocionaba la infame máquina.

Weber pertenece al grupo de las defensoras de Nuskin.

"No me gusta que para hablar bien de vos tengas que hablar mal del otro. Alcanza con que hables bien de vos, y con eso tenés que ganarte la confianza o el apoyo de la gente pero por lo que sos vos, no opacando al otro. Que diga eso, es ensuciar. De hecho se generó esta polémica por lo que ella dijo. No me interesa denigrar al otro, a mí me interesa hablar de mí", expresó la mujer de Mauro Zárate en sus historias de Instagram.

Una seguidora le respondió que "no le llegaba ni a los talones a la China", a lo que Natalie no se quedó callada: "No cierro los comentarios, bebita. Gracias a Dios que no llego a la China. No me cojo marido ajeno ni rompo familias".

En el programa "El show del problema", le consultaron por el tema, y lejos de disculparse, Natalie reafirmó sus dichos: "Fue una opinión mía en privado y se viralizó. Cada uno tiene su opinión sobre el otro y la verdad no siento culpa. Sentiría culpa, en tal caso, si yo escribo un tuit y hay una mina embarazada y sé que le puedo causar un daño. No fue en modo público, fue privado”.

El conductor Nicolás Magaldi, le dijo que su postura era contradictoria, porque sus palabras resonaron fuerte en los medios y las redes, a lo que la panelista volvió a contestar sin achicarse: "Es una opinión mía, privada y personal. Lo sostengo, es lo que yo pienso. No me retracto ni redoblo la apuesta. Es lo que pienso. Esto se viralizó y quedaría como de cag… decir ‘esto no es lo que pienso'”.

La grieta de la maquinita cada vez es más fuerte y promete más peleas y distanciamientos en la farándula.