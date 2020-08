Natalia Oreiro estrena este jueves su documental en Netflix donde mostrarán su gira por Rusia en 2014. La artista trascendió las fronteras y es muy querida en varias partes del mundo.

Su carrera tomó impulso cuando tenía tan solo 12 años y filmó una publicidad de tampones en Uruguay, su país natal. Durante una entrevista, la cantante reveló que se arrepiente de haberla hecho y contó los motivos.

.

“Le diría que no lo haga porque creo que hoy ese tipo de publicidad no colaboran con las mujeres. Yo tenía 12 años y estuve una semana sin ir al liceo porque, cuando yo hice la publicidad, no sabía que me estaban haciendo un primer plano de la cola", expresó en diálogo con Teleshow.

Luego habló sobre la exposición de su cuerpo: “Yo no tengo ningún problema con mi cuerpo, lo he expuesto laboralmente. Soy realmente muy desprejuiciada. En ese momento se vio como algo simpático, a mí me abrió muchas puertas, de hecho llegué a la Argentina por esa publicidad. Fue mi primer trabajo profesional por el que me pagaron”.