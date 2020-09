Desde muy joven Natalia Oreiro se convirtió en un icono de la televisión a nivel internacional. De origen uruguayo, logró consolidarse tanto en la Argentina como en Rusia, pero el inicio de su carrera artística la obligó a alejarse de los estudios.

Con actuaciones memorables como su protagónico en "Muñeca Brava", Oreiro demostró su gran talento frente a las cámaras y además se consagró como una figura muy versátil al demostrar grandes dotes para el canto.

Sin embargo durante sus comienzos en el mundo de la farándula, un viaje frenó la finalización de su educación escolar. "No lo terminé. Hice el último año del secundario medio libre y me quedaron varias materias porque me vine a Buenos Aires con 16 años", reveló en entrevista con La Nación.

.

En ese sentido reconoció: "No debería decir esto porque es muy mal ejemplo, pero nunca sentí el peso. Esa fue mi realidad". Además detalló sus hábitos alimenticios y sorprendió al confesar que es ovolactovegetariana, es decir que no come carne, pero sí huevos, lácteos y derivados de animales.

Incluso contó que su marido, Ricardo Mollo, "se encarga de la cocina porque le encanta y hace todo muy rico". En referencia a Atahualpa, el hijo que tienen en común, aseguró: "Come milanesas porque en casa de mamá le hacen. Yo no se las preparo ni loca porque me muero de ver la carne cruda, pero Ricardo le hace unas buenas milanesas".

El especial mensaje de Natalia Oreiro a Ricardo Mollo

Pese a mostrar cierta resistencia al principio, finalmente el líder de "Divididos" siguó los pasos de su esposa y en los últimos días debutó en las redes sociales.

Mollo abrió su cuenta oficial de Instagram y para anunciarlo compartió un original video para darle la bienvenida a sus seguidores. "Hola, este es el Ricardo Mollo posta, y quería comunicarles eso simplemente. Saludos para todos, todas y todes, les mando abrazos grandes", aseguró en su primer posteo.

Al poco tiempo, Oreiro quiso recibir a su pareja en el mundo digital y a través de su perfil compartió una foto de su pequeño con la guitarra donde etiquetó a la cuenta de su pareja (@Ricardomolloposta) y escribió: "Mini Mollo".