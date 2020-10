En plena cuarentena por coronavirus, las figuras de la farándula argentina encontraron en las redes sociales la mejor manera de poder mantener la comunicación con sus seguidores y de lanzar nuevos proyectos.

En el caso de Natalia Oreiro se animó a compartir un vivo de Instagram con Florencia Peña donde hablaron de todo y revelaron sus más íntimos deseos ante los más de dos mil espectadores. Pero en medio de chistes, risas y comentarios, la actriz uruguaya reveló por qué nunca trabajó en teatro.

.

Con una larga trayectoria, Oreiro se lució tanto en novelas, como en películas y hasta recitales a nivel internacional ya que es una estrella muy querida en Rusia. Pero solo una vez se atrevió a pisar un escenario como actriz, cuando era chica, según contó.

En medio de la charla, la protagonista de "Casados con Hijos" propuso: "¡Tenemos que hacer algo juntas! Un musical... sería re lindo hacer algo juntas". En ese momento Oreiro se entusiasmó por la oferta y Flor le preguntó: "¿No tenés ganás de hacer un musical?".

Natalia Oreiro tiene una gran trayectoria en los medios.

De manera sorpresiva, la pareja de Ricardo Mollo reveló: "Le tengo miedo al teatro. Yo siempre digo 'le tengo mucho respeto...', pero en realidad lo que tengo es miedo".

"Hice una sola vez en mi vida teatro cuando era muy chica y no tuve una gran experiencia con quien nos dirigió", detalló ante la escucha de su colega. En ese sentido continuó: "Era una persona no amorosa y me sentí un poco abandonada".

Sin embargo, manifestó que esa historia "también es una excusa". Y aseguró: "Creo que en algún momento voy a hacer. Hay un musical que me gusta mucho, me encantaría hacer 'Mary Poppins', pero vamos a ver".

.

Mientras que por su parte, Peña siguió adelante con la idea de compartir un proyecto teatral y reflexionó: "No es lo mismo hacer musicales que hacer teatro. Vos haces más cine, yo hago más teatro. Como hago tanto teatro me cuesta hacer cine. Yo tendría que hacer más cine y vos más teatro".

"Me gusta esa cosa mágica de hacer algo diferente cada noche. Me gusta mucho el vivo, sentir la energía del otro", concluyó la actriz quien protagonizó la película sobre la vida de Gilda.