En medio de la promoción del exitoso documental "Nasha Natasha", Natalia Oreiro se animó a conversar con Jey Mammon en su ciclo "Estelita en casa" y sorprendió con reveladoras declaraciones.

En medio de la divertida conversación, la actriz llamó poderosamente la atención con su respuesta cuando Estelita destacó su belleza y le consultó si había momentos donde no se sentía linda: "Sos hermosa dentro de los cánones subjetivos de la belleza, ¿Te ves fea en algún momento?".

"Sí, no se si la palabra es fea pero si me encuentro un millón de defectos", reveló sincera desde su casa en San Isidro. La artista cumple la cuarentena en su hogar junto a su marido, Ricardo Mollo, y su hijo Merlín Atahualpa.

En ese sentido, también comentó que a veces no le gusta su voz y se animó a confesar qué parte de su cuerpo es la que menos le gusta. "Mis rodillas, de lo físico no me gustan mis rodillas. No me gusta usar minifaldas, cuando hice Gilda lo padecía porque es algo que no me gusta ver", concluyó.