En diálogo con la agencia rusa TASS, Natalia Oreiro contó que solicitó la ciudadanía rusa. La artista llegó por primera vez a Rusia en 2001 y desde entonces viajó a ese país prácticamente cada año y tiene un gran club de fans que la llaman "nuestra Natasha" por la sinceridad de su trabajo y por ser una persona fácil de tratar.

Está aprendiendo ruso y ha realizado versiones en ruso de sus éxitos. Para el 75º aniversario de la Victoria cantó "We need one victory for all", una famosa canción de guerra del poeta, escritor, compositor y cantante soviético Bulat Okudzhava.

También contó que todo surgió durante una visita que hizo a la embajada rusa en la Argentina, donde reside actualmente. "Presenté una serie de papeles y ahora lo están considerando".