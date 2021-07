A 69 años de la muerte de Eva Perón, a manos de un cáncer de cuello uterino, Natalia Oreiro fue elegida para un reportaje especial sobre la política y contó algunos detalles de cómo cambió su mirada sobre la ex vice mandataria tras personificarla en la serie "Santa Evita".

Desde el Centro Cultural Kirchner, en conjunto con el Ministerio de Cultura de la Nación y el Instituto Nacional de Investigaciones Historia Eva Perón - Museo Evita, decidieron realizar una serie de videos con distintas mujeres reconocidas para homenajear a la abanderada de los humildes y dar algunos detalles de su vida.

Anamá Ferreira, Elena Roger y Natalia Oreiro fueron las tres mujeres seleccionadas para reflexionar sobre la vida de María Eva Duarte de Perón, quien falleció el 26 de julio de 1952.

"Es muy difícil poder describir a Eva en pocas palabras porque es tan grande su obra y es tan grande todo lo que ha hecho, pero creo que diría que es la persona más importante de la historia política y social de todos los tiempos, no solamente de la Argentina, sino de la política mundial. Y si encima destacamos que es mujer, sin dudas que es la más importante", comenzó la actriz uruguaya ante las cámaras.

Natalia Oreiro en la piel de Eva Perón.

Oreiro se sinceró y confesó que su visión sobre Eva cambió con el tiempo: "Para ser honesta, si cambió mi percepción acerca de ella. Siempre fui muy admiradora de su obra, de su historia. Pero el hecho de conocerla más en profundidad hace que hoy le tenga un inmenso respeto. Entender lo que construyó en el momento que lo construyó en el país, desde un lugar súper vulnerable que tenía la mujer, es para mi increíble porque recién ahora estamos revisionando esa parte de la historia".

"Si bien una de sus causas más importantes tiene que ver con el voto femenino, me parece que lo más importante tiene que ver con la igualdad de la mujer y la organización social y política de la mujer en la Argentina porque la mujer no tenía entidad, no tenía documento", expresó sobre sus trabajos más importantes.

"El voto femenino era algo que estaba sucediendo en el mundo y era algo que iba a pasar tarde o temprano, pero la organización política de las mujeres fue algo increíble que logró ella. Y que sin dudas para mi hizo que Juan Domingo Perón ganara en segunda vuelta, gracias al 90 por ciento del electorado femenino que lo votó", agregó.

La intérprete uruguaya contó cuál es su fuente de inspiración en Perón: "A mi Eva me inspira en muchos aspectos y en donde más me identifico tiene que ver con la parte social de ella, toda la diferencia que ella hace entre caridad y beneficencia, y ayuda social. Si bien ayuda social tampoco era algo que ella quería que sea nombrado así, fue el término que más se acercaba a lo que ella sentía".

"El placer que ella creía, y yo coincido, que tenían los ricos en relación a la beneficencia, darles lo que les sobraba o divertirse a costa del dolor de los pobres es algo que a ella la marcó, y que creo que no solamente la marcaba por su conciencia, sino también por su procedencia. Ella decía que era peronista por procedencia", cerró Natalia Oreiro sobre su admiración por Eva Perón.

