Aunque ya no es noticia, el furor que provoca Natalia Oreiro en la lejana Rusia sigue llamando la atención: lejos de aplacarse con el paso del tiempo, el amor de sus fans crece día a día, y el inminente estreno de un documental de Netflix a nivel mundial sobre su gira rusa de 2014 lo comprueba.

"Tiene que ver con mi infancia y mis sueños", explicó la actriz y cantante, que es tan amada en Rusia que muchos de sus fans aprendieron español sólo para poder ver sus novelas en idioma original y entender sus canciones sin doblaje. "Me cuesta mostrar esto que es tan personal", le dijo a "Nuestra tarde", por TN.

El documental se estrena el 6 de agosto y se llama "Nasha Natasha" ("Nuestra Natalia"). Retrata su vínculo con Rusia, un país que desde hace dos décadas la recibe como a una celebridad y donde colma cada espacio en el que se presenta a cantar.

"Me cuesta mucho aceptar que esto, que es tan personal y tiene momentos íntimos, y que cuenta cómo es mi relación con Rusia, se vaya a ver. Yo no vi cómo quedó terminado pero mi pareja Ricardo (Mollo) lo vio y dijo que se emocionó mucho", contó Natalia.

"Me cuesta exponer lo que no tiene que ver con mi trabajo, y creo que mostrar la vuelta al origen, la infancia, la casa de mi abuela, me hizo ir para atrás y encontrarme con esa niña de ocho años que soñaba con ser actriz. Mi vínculo con Rusia tiene que ver con eso, con la infancia, los sueños y la lucha de las mujeres", detalló.

Asimismo, la cantante explicó: "Hace veinte años que viajo a Rusia y nunca dejó de sorprenderme lo que allí pasa, primero por el esfuerzo enorme que hacen para hablarme en español y después por todo lo que conocían de mi vida, de la Argentina y Uruguay. Primero pensé que era una moda que iba a pasar, pero no".

"Cuando era chica quería comerme el mundo, pero cuando fui mamá prioricé los espacios de contención para un niño. Pero hoy me sucede que no quiero traicionar esa niña que fui, cerrar los ojos y decir yo soñé con hacer esto", manifestó Natalia, feliz con su vida y su carrera.