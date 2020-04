Natalia Oreiro reapareció en televisión, después de mucho tiempo de no brindar entrevistas en los medios periodísticos nacionales. El motivo fue por la emisión de "Muñeca brava", en un itinerario especial que brinda desde el lunes pasado Telefé, con motivo de sus 30 años. Habló de su relación de 19 años con Ricardo Mollo y contó cómo vive la maternidad durante la cuarentena.

"¿Te veías casada y con hijos?", le preguntó Del Moro. "No, ni a ganchos, de hecho siempre respeté mucho a las mujeres que tienen ese sueño, pero no era algo que yo sintiera. Siempre fui una enamorada del amor, muy romántica, e idealizaba las relaciones", señaló, y agregó que "cuando me preguntaban cuándo iba a tener hijos, yo decía 'cuánta presión'; hoy es más natural que las mujeres decidan sus tiempos".

También señaló que la cuarentena le permitió acercarse mucho más a su hijo, Atahualpa, a quien le cuenta la verdad de lo que sucede con la pandemia del coronavirus, pero sin brindarle una excesiva información para evitar que se angustie.

"Es un chico al que le encanta viajar, con lo cual me acompaña mucho, pero cuando yo viajo es por trabajo, entonces, no siempre tengo el tiempo y las ganas para dedicarle".

También señaló que la cuarentena le permitió vivir otros tiempos junto con su pequeño: "Está buena esta situación de mirarnos, conocernos, divertirnos y escucharnos. Yo tengo la suerte de que mi hijo dice todo lo que le pasa, si está feliz, si le duele algo, por qué le duele, si le molesta, y es muy respetuoso. Hace unos días lo escuchaba hablar con uno de sus amigos y pienso que para ellos lo social debe de ser muy duro, porque no creo que haya muchos chicos que se mueran por hacer tarea, pero lo que más le pasa es no verse con sus amigos".