El suyo puede ser un caso bisagra en nuestro país y el mundo. Natalia Denegri está llevando hasta las últimas consecuencias (la Corte Suprema) su cruzada contra el poderoso Google en pos del "derecho al olvido".

La hoy empresaria y actriz argentina que reside en Miami reclama que el buscador más grande del mundo desvincule contenido que la relaciona con la causa penal armada contra el ex representante de Diego Maradona, Guillermo Coppola, por la que el mánager estuvo preso tres meses en 1996.

.

Ayer y hoy se llevan a cabo audiencias sobre el caso en la última instancia judicial posible, luego de dos fallos a favor de la demandante apelados por la empresa estadounidense. "Me niego a que Google le diga al mundo que yo soy esos videos (de la tevé de esos años), porque yo no soy eso: ese es el personaje que la corrupción de los 90 quiso hacer de mí", declaró Denegri a Página 12.

Natalia Denegri en televisión.

La figura de Derecho al Olvido permite a una persona solicitar a las empresas o a los motores de búsqueda web que eliminen o bloqueen un dato personal suyo, por considerar que afecta alguno de sus derechos. Un concepto que la Unión Europea ya aplica, hasta el punto de que el mismo buscador tiene un formulario para solicitar la desindexación de determinada información personal, que también tuvo fallos en Chile y Perú, pero que en la Argentina aún no rige.

"Quiero que se entienda que yo no estoy pidiendo que borren noticias de la época. Soy periodista, jamás iría en contra de la libertad de expresión. Lo que pido es que al buscar mi nombre no aparezcan videos de la época que no transmiten nada informativo ni de interés público y que, por el contrario, promueven la violencia de género y la violencia digital", agregó la empresaria, que tenía 19 años -entonces se consideraba menor de edad- cuando "en los programas de televisión me usaron: me hicieron decir y hacer un montón de cosas que no entendía", explicó.