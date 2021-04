Durante la cuarentena de 2020, el "Pocho" Lavezzi comenzó un romance con la modelo brasilera Natalia Borges, con quien se aisló en una paradisíaca playa de Saint Barth, en el Caribe. Pero en las últimas horas ocurrió un extraño episodio: ella asegura que están separados, mientras que el ex delantero de la selección sostiene que siguen juntos.

Mientras Natalia está en Nueva York y Lavezzi en París, los dos cuentan diferentes versiones de su relación actual. La brasilera dejó de seguir al deportista en Instagram, y en la misma red social compartió una imagen contundente de una campaña en contra de la violencia contra las mujeres.

“No más violencia contra las mujeres. Antes de admirar a una persona, asegurate que esta persona sea admirable”, reza el texto de la foto.

Luego, Pía Shaw obtuvo la palabra de Borges para "Los ángeles de la mañana", tras preguntarle si se había separado. "Es verdad. Yo rompí", le respondió la top model, ante lo que la periodista le consultó sobre su posteo contra la violencia.

"Todavía no me siento preparada para hablar de ello. Es una situación muy delicada, contaría mi historia solo para alertar a otras mujeres que pueden haber pasado lo mismo por lo que pasé yo. No tengo ninguna intención de arruinar la imagen del Pocho. Yo no soy así", expresó.

Tras ello, expresó que no quería hablar más aunque reveló que estaba mal. Aunque terminó con una terrible declaración: "Solo pido respeto. Es un tema delicado. Cuando me sienta lista voy a hablar. Usaré lo que me pasó para ayudar a otras mujeres. Te llamaré cuando me sienta mejor para hablar con vos. Gracias por todo".

Pero Yanina Latorre consiguió el testimonio del otro implicado. El jugador le contó: "La verdad que yo no tengo ningún problema con Natalia. Jamás hablaría mal de ella ni creo que ella mal de mí. En el caso de que ella hable mal de mí yo jamás contestaría. No tengo idea de lo que están hablando. No sé qué es lo que salió”.

Ante la consulta de la esposa de Diego Latorre, aseguró: “No nos separamos. Es más, la amo”. ¿Qué pasa en verdad entre ellos?

